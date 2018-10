Villingen-Schwenningen Alles rund um den Hund

Weiter geht es an Futtermitteln und Kauknochen jeder Art in Halle zwei, wo sich die ASB Rettungshundestaffel aus Tuttlingen präsentiert. Barbara Hintermeister, Leiterin der Rettungshundestaffel, stellte die Hunde und ihre Besitzer vor. Es gab drei geprüfte Hunde und fünf Hunde, die in Ausbildung waren, viele davon waren Mischlinge. Die Rettungshundearbeit wurde 1991 gegründet, erklärte die Leiterin und ließ die Hundeführer zeigen, was ihre Tiere schon gelernt haben. Es gehe alles immer nur über Belohnung, denn der Hund suche einen Vermissten nicht, weil er ihn so toll findet, sondern weil er eine Belohnung erhält, fuhr sie fort. Die Helfer versteckten sich gut und dann ging es los. Der jeweilige Hund flitzte los, und wenn er die vermisste Person entdeckt hatte, gab es ein lautes Spektakel und natürlich eine Belohnung.

Seit 2008 habe die Staffel fünf Vermisste gefunden, von denen zwei noch lebten, die anderen drei leider nicht mehr, erläutert Klaus Hintermeister. "Wir haben auch Besuchshunde, die kranke und alte Menschen besuchen", erklärt er abschließend.