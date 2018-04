Villingen-Schwenningen Alles Feiglinge, oder was?

Und auch für Dirk Caroli (FDP), der in derselben Ecke sitzt und sehr deutlich für die namentliche Abstimmung votierte, ist klar: "Eine solche Abstimmung müsste wirklich namentlich und öffentlich sein", sagte er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Es habe sich zwischenzeitlich "eingebürgert, dass sich viele Räte enthalten, um am Ende nicht schuld zu sein", erklärt er seine Haltung. Sicherlich könne man mal falsch entscheiden, "das ist menschlich", aber man muss sich entscheiden, meint Caroli. Optimal wäre in seinen Augen die elektronische Abstimmung. Doch die ist nach einer Pannenserie mit fehlerhaften Ergebnissen und noch laufender Fehlersuche bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen ja erstmal auf Eis gelegt (wir berichteten).

Nach der Sitzung am Mittwoch trieb eine Frage viele Gemeinderäte um: Wer war es, der die Gegner der namentlichen Abstimmung als "Feiglinge" beschimpfte? Bei der Recherche des Schwarzwälder Boten verwahrten sich viele Gemeinderäte gegen den Verdacht, sprachen gar von "Unterstellungen", wenn man bei ihnen anklopfte, ob sie der Feigling-Rufer gewesen seien, und wollten den wahren Urheber keineswegs enttarnen.

Doch der gab sich bei direkter Ansprache durch unsere Redaktion dann ganz frei und ungeniert zu erkennen: Edgar Schurr, der Fraktionssprecher der SPD war’s.

"Das Wort Feigling war meinerseits eine emotionale Äußerung, da ich mich darüber ärgerte, dass die Mehrheit, was ich als Demokrat akzeptierte, offensichtlich namentlich nicht zu ihrer Entscheidung stehen wollte", erklärt der Sozialdemokrat unserer Zeitung. Für ihn ist klar, warum die namentliche Abstimmung so wichtig ist: Dann ist im Protokoll jederzeit zu entnehmen, welcher Gemeinderat tatsächlich für oder gegen etwas abgestimmt hat". Und das wiederum sei für die Nachwelt "unter Umständen nicht uninteressant und jederzeit belegbar."

Es ist schon verwunderlich, dass sich die Mehrheit der Gemeinderäte gegen die namentliche Abstimmung entschieden hat. Sie alle hatten einmal den großen Mut, sich in einer Kommunalwahl dem Votum der Bürger zu stellen. Sie gingen mit Ideen, Vorstellungen und Zielen in den Wahlkampf und wollten für diese im Gemeinderat einstehen. Nun sitzen sie da, mitten im Gremium, und sollen mit ihrem Namen für ihre Entscheidung einstehen. Und plötzlich ist nichts mehr übrig von der einst im Wahlkampf gezeigten Courage? Wo ist sie hin? Natürlich lässt sich darüber streiten, ob eine hier üblicherweise langwierige namentliche Abstimmung in einer ohnehin fast fünfstündigen Gemeinderatssitzung noch sein muss. Sich als von Bürgern gewählter Mandatsträger einer namentlichen Abstimmung aber zu entziehen, zeugt nicht von Rückgrat!