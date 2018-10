Villingen-Schwenningen Alles dreht sich um den Hund

VS-Schwenningen. Eine Besonderheit ist das kostenlose Hunde-Casting, heißt es in einer Mitteilung. Die bekannte Filmtieragentur von Aurelia Franke-Hornung ist immer auf der Suche nach geeigneten Nachwuchstalenten. Auf der Messe "Mein Hund" wurden schon zahlreiche, talentierte Vierbeiner entdeckt. Sie sind heute gefragte Hauptdarsteller für Werbespots, Spielfilme oder Serien. So auch Filmhund Bruno, der Rottweilermischling, der beim beliebten Hundeevent entdeckt wurde. Er spielte an der Seite von Wotan Wilke Möhring und Jan Josef Liefers.

Manch ein Besitzer weiß gar nicht, dass in seinem Hund so viel Potential steckt. Aber schon bei den ersten Schritten über den roten Teppich, hat Aurelia Franke-Hornung den Blick dafür. Daher sind nicht die großen Kunststücke wichtig, sondern eher ein witziges oder besonderes Aussehen ist gefragt. Ein Grundgehorsam sollte natürlich gegeben sein. Jeder Besucher kann sich mit seinem Vierbeiner auf der Hundemesse anmelden und am kostenlosen Casting teilnehmen. Vielleicht wird in Villingen-Schwenningen ein neuer vierbeiniger Star entdeckt.

An den zahlreiche Verkaufsständen ist die Vielfalt der ausgestellten Produkte riesig. Die Firma Bobi ist bekannt für ihre Hundebetten. In den verschiedensten Ausführungen bieten sie diese an. Ob groß oder klein, Stoffmuster in allen Variationen, oder Spezialanfertigungen, es bleiben keine Wünsche offen. Sie sind mit viel Liebe zum Detail produziert. Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her. Die Leinen und Halsbänder sind in Deutschland gefertigte Unikate. Ob verspielt oder schlicht, die Auswahl ist riesengroß.