Villingen-Schwenningen. Ein Allergie-Mobil des Deutschen Allergie- und Asthmabundes (DAAB) macht am Mittwoch, 27. Juni, 10 bis 16 Uhr, Station auf dem Muslenplatz in Schwenningen. Im Mobil stehen Beratungskräfte den Ratsuchenden zur Verfügung und bieten dazu eine kostenlose Lungenfunktionsmessung sowie Ratgeber, Zeitschriften und weitere Informationen zu den Themen an, teilt der DAAB mit.