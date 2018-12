Villingen-Schwenningen Alle zwei Tage wird gemäht

An diesem Spätnachmittag sind elf Mädchen und Jungen in die Breisgau-Metropole gefahren, um einen ganz exklusiven Blick hinter die Kulissen des Schwarzwald-Stadions zu bekommen. Die Kinder haben bei der Aktion "Wünsch dir was", die der Schwarzwälder Bote mit Unterstützung der Sparkasse Schwarzwald-Baar jährlich im Advent veranstaltet, eine Besichtigung des Stadions und ein Treffen mit Fußballprofi Amir Abrashi gewonnen. Abrashi spielt seit 2015 beim SC Freiburg, wie er in lockerer Runde im Stuhlkreis im Presseraum berichtet.

"Wolltest du schon als Kind Fußballer werden?", fragt eines der Kinder. "Ja, es war schon immer mein Traum." Der FC Winterthur in der Schweiz sei sein erster Verein gewesen, ehe er zu Grashoppers Zürich und danach zum SC Freiburg wechselte, erzählt der sympathische Spieler.

Erfolg ist für Amir Abrashi wichtiger als Geld