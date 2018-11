VS-Schwenningen. Eine böse Überraschung erlebte ein Autobesitzer am Wochenende: Unbekannte Täter haben nämlich in der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in der Sturmbühlstraße an einem Skoda Superb alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.