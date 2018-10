An der Bickebergschule, fand ein großes Trommelprojekt statt, finanziell unterstützt durch den Lions Club Villingen und den Freundeskreis der Schule. Eine Woche lang wurde am Bickeberg getrommelt, gesungen und geklatscht. Am ersten Tag erhielt jedes der 165 Grundschulkinder eine afrikanische Trommel überreicht, und unter der Anleitung des Trommelzauberers Jonny Lamprecht bereiteten sich die Kinder auf eine spannende musikalische Fantasiereise vor, die als Abschluss den Eltern präsentiert wurde. Die Trommelsprache wurde erlernt, Tiertänze einstudiert, Kostüme gebastelt, Kulissen gebaut, afrikanische Bräuche kennengelernt und afrikanische Gesänge eingeübt. Als Höhepunkt fand das abschließende Mitmachkonzert auf dem Schulhof statt. Die Schüler, verkleidet als Gazellen, Giraffen, Elefanten oder Affen, sowie alle Lehrer in der Rolle des Flugpersonals, bestiegen gemeinsam ihr Flugzeug und "flogen" ins Trommelzauberdorf. Auf der Reise hatte jede Klassenstufe ihr eigenes Abenteuer zu bestehen, bevor ein großes Trommelfest gefeiert werden konnte. Die Eltern kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, was die Kinder in so kurzer Zeit, einfach spielerisch, mit ganz viel Freude gelernt haben. Foto: Bickebergschule