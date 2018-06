Villingen-Schwenningen Alle Facetten der Stimme ausgereizt

Nicht selten, wenn der eine oder die andere gerade zu gesanglichen Höhenflügen ansetzt, unterlegt unterschwellig der Rest akustisch das Ganze mit fehlenden Instrumenten. Gespielt wird auch eindrücklich mit Stille. Sie bietet den Widerpart, um das Publikum sensorisch auf Geräusche und Gesänge zu fokussieren.

Warum eigentlich "Muttis Kinder?" Graue, Nell und Melzwig lernten sich 2002 während ihres Schauspielstudiums in Rostock kennen und erkannten ihre gemeinsame Leidenschaft für gesangliche Improvisationen – sozusagen die künstlerische Mutter der drei Stimmbandakrobaten. Sie gründeten das Trio, welches sich bis heute auf den Bühnen Deutschlands – jedoch sogar auch international, hierunter vielfach in Europa und sogar in Taiwan – immer wieder neu bewährt.

Beim internationalen A-cappella-Wettbewerb in Graz 2010 errangen sie den Publikums- und Jurypreis in der Comedy-Kategorie und einen Extra-Performance-Preis im Bereich Pop. Für die beste musikalische Darbietung gab es 2011 die "Freiburger Leiter". Neben ihrer Tätigkeit als Schauspieler treten sie zuletzt wieder verstärkt als Trio auf, aktuell mit der Show "Das epische Programm". So auch in Schwenningen.

In Mode und Frisuren der Zwanzigerjahre erzählten "Muttis Kinder" allerlei Geschichten um Liebe, Zuneigung und schmerzliche Ablehnung. Während Claudia Graue scheinbar zu Beginn ganz zweifellos zum groß gewachsenen Marcus Melzwig gehört und der kleine Christopher Nell sie nur chancenlos umschwärmt, ist nach der Pause und damit einer Viertelstunde hinter dem Vorhang offenbar alles anders und der Tenor mit der markanten Nase steht der Dame mit der Altstimme wesentlich näher. "Muttis Kinder" war für das Publikum im voll besetzten Capitol ein großer abendlicher Genuss.

Ganz ohne Fußball-WM ging es dann doch nicht: Nach der Vorstellung und zwei Zugaben dominierten akustisch die glückselig-hupenden Kroatien-Fans den Heimweg am Donnerstagabend.