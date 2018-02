Villingen-Schwenningen Alkoholsucht belastend für Familienangehörige

Vor allem früher, als sie und ihr Bruder noch daheim gewohnt haben, sei der Vater oft aggressiv und die Mutter daraufhin depressiv gewesen mit all den Unannehmlichkeiten, die diese Situation nach sich gezogen habe: Eine unaufgeräumte Wohnung, Alkoholflaschen in diversen Zimmern und der seelische Schmerz.

"Ja, ich habe Angst um Mama", gibt V. zu. Deshalb ermuntern die Geschwister sie immer wieder, sich in eine Langzeittherapie zu begeben. Eine solche stationäre Therapie dauert mindestens ein halbes Jahr mit anschließender eineinhalbjähriger ambulanter Hilfe, so Brenneisen-Kubon.

Die Geschwister wollen der Mutter Stütze sein, verurteilen sie nicht. Bei den regelmäßigen Besuchen im Kifaz genießt V. die Nähe zu ihr. "Ich finde, sie hätte es nicht nötig zu trinken", sagt V. mit bestimmtem Ton.

Während sie der festen Überzeugung ist, dass ihre Mutter den Absprung vom Alkohol schafft, kommen beim zwei Jahre älteren Bruder öfter Zweifel auf. Sein Ziel ist es, mit 18 auf eigenen Füßen zu stehen in einer eigenen Wohnung.

V. wünscht sich hingegen nichts sehnlicher, als wieder Zuhause zu wohnen. Dennoch steckt die Zwölfjährige den Kopf nicht in den Sand, sondern "denkt nach vorne". Die Sechstklässlerin in einer weiterführenden Schule mag besonders die Fächer Englisch und Deutsch. Sie hat auch schon einen Berufswunsch: Gerichtsmedizinerin will sie werden.

"Ich will die Schule schaffen und konzentriere mich voll und ganz darauf." Sie könne mittlerweile gut mit dem Problem Alkohol umgehen, meint V., aber selber einen Tropfen davon trinken will sie nicht. Es sei auch nicht schlimm, wenn sie in der Schule wegen des Alkoholproblems ihrer Mutter manchmal noch gemobbt werde. "Ich weiß damit umzugehen, man muss selber drüber wegkommen, dann ist es egal, was andere sagen."