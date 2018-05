VS-Mühlhausen. In Abänderung des Jahresprogramms besucht der Schwäbische Albverein Mühlhausen am Freitag, 18. Mai, nicht Fallers Miniaturwelt in Gütenbach, sondern das Schwarzwälder Skimuseum in Hinterzarten. Damit wird die im Februar wegen schlechten Straßenverhältnissen abgesagte Veranstaltung nachgeholt. Bei einer Führung werden die Teilnehmer dort in dem über 300 Jahre alten Hugenhof die Geschichte des Skilaufens seit seinen Anfängen um 1890 erleben. Der Eintrittspreis mit Führung beträgt voraussichtlich sechs Euro. An- und Rückfahrt erfolgt mit Privat-Autos. Auf der Rückfahrt ist eine Einkehr in der Gaststätte Kuhstall in Döggingen vorgesehen. Die Abfahrt ist um 13.45 Uhr an der Wandertafel in der Ortsmitte Mühlhausen. Infos unter Telefon 07720/6 68 40.