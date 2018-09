Villingen-Schwenningen Aktionstag weckt Interesse an Pflegeberufen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Donnerstag, 11. Oktober, können sich Interessierte von 8 bis 13 Uhr im Landratsamt in Villingen über die Pflegeberufe an Infoständen oder durch Vorträge ausführlich informieren. Zahlreiche Pflegeheime, Pflegedienste und Sozialstationen sowie Pflegeschulen und weitere Einrichtungen zeigen ihr Berufsfeld. Sie bieten spannende Vorträge oder zeigen an Infoständen, welche Inhalte ein Pflegeberuf bietet. Eingeladen sind vor allem interessierte Schüler ab der achten Klasse sowie Quereinsteiger. Der Eintritt ist kostenlos. Größere Besuchergruppen wie Schulklassen werden gebeten, sich anzumelden. Weitere Infos gibt es beim Landratsamt: Ariane Moosmann, Telefon 07721/9 13 72 49, Mail: ariane.moosmann@lrasbk.de.