VS-Villingen (sk). Beim weltweiten Star-Wars-Tag am 4. Mai gibt es Aktionen zahlreicher Beteiligter im Plattenladen Soundservice von Gunnar Frey in der Villinger Färberstraße, unter anderem ein Tee- und Geschenkezentrum, ein Kinderprogramm in Form einer Jedi-Akademie, Comics, Musik, Actionfiguren, Filme, Spiele sowie eine Selfie-Foto-Station mit Stormtrooperhelm. Besucher in Star-Wars-Kostümen sind willkommen. Mit einer Spendendose sammeln die Organisatoren für das Jugendförderungswerk. Bei der ganztägigen Veranstaltung gibt es zahlreiche Beteiligte. Außerdem gibt es am Freitag, 4. Mai, 20 Uhr, eine Kinovorstellung im Rollmopstheater. Es wird der Film "Rogue One: A Star Wars Story" gezeigt. Kartenreservierungen und Vorverkauf: Ladengeschäft Soundservice oder info@soundservice-vs.de.