Villingen-Schwenningen Aktion seit mehr als 60 Jahren

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen die Mitglieder der Nikolausgilde der Villinger Kolpingfamilie seit 61 Jahren, wenn sie verkleidet als Bischof Nikolaus von Myra und dessen Begleiter Knecht Ruprecht am 5. und 6. Dezember etwa 400 Kinder in den Familien in Villingen aufsuchen.

Einerseits erfreuen sie mit ihrem Besuch die Kinder, Eltern und Großeltern, die seit den Morgenstunden auf den "hohen Besuch" warten und bringen adventliche Besinnung in die Wohnstuben.

Andererseits werden die Spendengelder, die man nach dem Besuch in Empfang gerne entgegennimmt, dazu benutzt, armen und kranken Kindern zu helfen, wie in den Kinderkrebsnachsorgekliniken in Schönwald oder Tannheim. Aber auch Missionsprojekte, in denen Patres und Schwestern aus Villingen in der ganzen Welt ihren Dienst tun, werden berücksichtigt. Dieses karitative Ansinnen kam in all den Jahren nie zu kurz.