Villingen-Schwenningen Akteure versprechen Turbulenzen in gemischter Sauna

2019 übernimmt der Männergesangverein (MGV) die Rolle des Veranstalters. Die Aufführungen auf der Bühne der Glöckenberghalle in der vor wenigen Jahren neu gestalteten Kulisse statt. Damals investierte MGV-Vorsitzender Wolfgang Butschle mit seinen beruflichen Kenntnissen einige Stunden in die Neugestaltung, im aktuellen Theaterstück beteiligt er sich in der Rolle als Souffleur.

Ein Akteur, der bereits einst bei den Theateraufführungen im Gasthaus Hirschen dabei war, ist Helmut Erchinger. Er blickt auf rund 25 Jahre Schauspielerfahrung und gehört gemeinsam mit Ralf Köhler zu den erfahrensten Akteuren. Köhler stieß mit der Eröffnung der neuen Halle zu Beginn des Jahrtausends zur Weilersbacher Theatergruppe. "Wer einmal mit dem Schauspielvirus infiziert ist, kommt nicht mehr so schnell davon los", wünscht er Debütantin Maren Butschle eine erfolgreiche Premiere.

In der neuen Komödie spielen Rosi Braun, Simon Stern, Clemens Schey, Denise Braun, Mike Köhler und Siegfried Reich sowie noch sechs weitere Akteure mit. Sie spielt zu Beginn in einer Wirtsstube, in der sich ehrenwerte Dorf-Persönlichkeiten einige Gedanken um die Zukunft des Fremdenverkehrs machen. Die Idee einer Sauna kommt derart gut an, dass die eloquenten Männer einen Abstecher ins Nachbardorf wagen, ohne ihre Frauen zu informieren. Das Tohuwabohu nimmt seinen Lauf und strapaziert fortan die Zwerchfelle der Zuschauer.

Die Komödie "Die g’mischte Sauna" wird am 4. und 5. Januar jeweils ab 19.30 Uhr in der Weilersbacher Glöckenberghalle aufgeführt. Karten gibt es an der Abendkasse. Kartenbestellungen für Platzreservierungen sind vorab am Samstag, 29. Dezember, oder Mittwoch 2. Januar, jeweils von 18 bis 20 Uhr unter Telefon 07721/9 16 70 22 möglich.