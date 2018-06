Villingen-Schwenningen Akteure brennen für die Komödie

Jetzt kommt unter der Regie von Markus Schlüter und der musikalischen Leitung von Matthias Listmann auf die Bühne, was der Chor vor fast zwei Jahren als Idee entwickelte, umsetzte und seither unermüdlich probte: eine besondere Aufführung zum 40-jährigen Bestehen. Da man den Jubiläumsfeierlichkeiten zur 1200-Jahrfeier der Stadt nicht in die Quere kommen wollte, war schnell klar, dass man "Kiss me, Kate" erst 2018 aufführen würde. Und dass es eigentlich zunächst das "Dschungelbuch" werden sollte, Disney-Production hatte das aber verhinderte, ist heute kein Thema mehr.

Jetzt sind alle Augen auf "Kiss me, Kate" gerichtet, das in Medienpartnerschaft mit dem Schwarzwälder Boten am Donnerstag, 14. Juni, 20 Uhr, im Theater am Ring zum ersten Mal, am darauffolgenden Freitag und Samstag zwei weitere Male aufgeführt wird.

Der Vorverkauf lief laut Marketingexperte und erfolgreichem Sponsorensucher ­Reiner Uhlenbrock bisher sehr gut, für alle drei Vorstellungen sind aber noch Restkarten zu haben.