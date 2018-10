Villingen-Schwenningen Akademiepreis für Projekt erhalten

Villingen-Schwenningen. Die Familienheim wurde im Vorfeld um die bauliche Beteiligung gebeten und errichtet in Bauherrengemeinschaft mit dem Bau- und Sparverein Ravensburg eG seit diesem Frühjahr im Tettnanger Quartier neun Neubauten mit 127 Wohnungen. Die ersten sind im Januar bezugsfertig.

Bezahlbare Mieten

Die Jury aus Vertretern der Direktion, des Kuratoriums und des Förderkreises der Evangelischen Akademie hatte das Projekt aus 28 Bewerbungen ausgewählt, da es sich am überzeugendsten dafür einsetze, dass Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen bezahlbaren Wohnraum finden, hieß es in der Laudatio von Kuratoriumsmitglied Ulrich Bausch. "In der OECD gibt es kein Land, in welchem sich die Schere zwischen Reichtum und Armut so schnell öffnet wie in Deutschland" und die Zahl der Obdachlosen so kontinuierlich steige, so Bausch.