Villingen-Schwenningen Aids-Hilfe ringt um Anerkennung

Wenn die finanzielle Unterstützung der Aidshilfe abgelehnt werde mit dem Verweis darauf, dass die Landratsämter selbst in diesem Bereich arbeiteten, sei das zwar richtig, aber auch nicht maßgeblich, meint Bernd Ayasse. "Fast alle Landkreise unterstützen die Aids-Hilfen im ganzen Land finanziell. Und das trotz Landes- und Städtischer Mittel" – auch dort gebe es Gesundheitsämter. Außerdem habe der Leiter des Gesundheitsamtes am Landratsamt Schwarzwald-Baar, Jochen Früh, explizit darauf verwiesen, dass die Aids-Hilfe in der Eigenschaft einer Selbsthilfeorganisation "psychosoziale Angebote und Funktionen" habe, "die über die Möglichkeiten und Aufgaben des Gesundheitsamtes hinausgehen", zitiert Ayasse. Dennoch: Auch im zwölften Anlauf scheiterte die regionale Aids-Hilfe mit ihrem Antrag an den Landkreis. Die regionale Aids-Hilfe sei damit weiterhin die einzige weit und breit, so Ayasse, die ohne Kreismittel auskommen müsse.