Villingen-Schwenningen AfD wird zum Ziel von Plakat-Schändern

In seiner Nachricht an die Presse zieht Rothweiler einen drastischen Vergleich. Seiner Meinung nach sind die Aktionen in der Region Teil einer nicht abreißenden Serie radikaler Angriffe. Als weitere Beispiele führt er Internet-Verlinkungen zu Berichten über drei brennende Autos der AfD in Essen sowie einen Bombenangriff auf die AfD in Döbeln und brennende AfD-Plakate in Berlin.

Nichtsdestotrotz: Eine Anzeige erstellt die Kreis-AfD hierzulande nicht. "Wir werden uns und die Polizeibehörden nicht mit einer aussichtslosen Anzeige weiter belästigen", so Rothweiler.

Wird FDP wegen Carolis AfD-Vergangenheit zum Ziel?

Anders handhabt man das bei der FDP. Auch sie wurde ein Opfer von Plakatschändungen. So wurden beispielsweise dem FDP-Stadtrat Frank Bonath auf einem Großflächenplakat an der Saarlandstraße die Augen ausgekratzt, Kreistagskandidat Michael Steiger blickt auf seiner Stellwand nun nicht nur auf seinen Slogan, sondern auch auf ein darüber gespraytes "Verpisst euch". Ob ein Zusammenhang zwischen diesen Taten und der ehemaligen AfD-Zugehörigkeit des FDP-Stadtrats Dirk Caroli besteht, kann nur gemutmaßt werden. Dennoch ist aktuell die Häufung von solchen Angriffen ausgerechnet bei der AfD und der FDP im Oberzentrum zumindest auffallend. "Wir melden solche Zerstörungen immer. Die Plakate werden dann auf unsere Kosten, innerhalb von ein paar Tagen ausgetauscht", erklärt der FDP-Bundestagsabgeordnete und hiesige Stadtrat Marcel Klinge auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Solche Zerstörungen und Beschmierungen seien, "egal bei welcher Partei", immer sehr ärgerlich. "Politik lebt vom Austausch und unterschiedlichen Standpunkten", und womöglich vergessen die Täter, "dass wir alle Werbemittel als FDP-Stadtverband selbst zahlen müssen". Am Ende seien es die FDP-Mitglieder, die für den Schaden aufkommen müssten. "Wir machen in diesem Wahlkampf sehr viel, um Menschen zur Wahl zu bringen. Daher ist so etwas wirklich ärgerlich. Und am Ende auch unnötig", so Klinge weiter.