Villingen-Schwenningen AfD sagt SPD-Stadtrat den Kampf an

Worum es ging? Unappetitliche Briefkasten-Sendungen an AfD-Kandidaten in Form von Kot im Vorfeld der Kommunalwahlen und Ausschreitungen bei Veranstaltungen mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Alice Weidel in VS. "Es waren Raubüberfälle, Nötigungen, Beleidigungen..." – so soll Olaf Barth einmal Opfer versuchter Körperverletzung und versuchten Raubes seitens der Antifa beziehungsweise Mitgliedern des Offenen Antifaschistischen Treffens (OAT) geworden sein. Dabei sei ihm der SPD-Stadtrat Nicola Schurr nicht zur Hilfe geeilt. Im Gegenteil: Er habe das sogar noch unterstützt, indem er dem ermittelnden Staatsschutz die Identität des Täters nicht preisgegeben habe. "In Villingen-Schwenningen herrscht bei Veranstaltungen der AfD ein Klima der Gewalt", schlussfolgerte Barth und sah die Schuld dafür bei der Antifa, ihren Unterorganisationen und Unterstützern, zu welchen er auch Schurr zählte.