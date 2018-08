Villingen-Schwenningen Ärzte golfen für die ProKids-Stiftung

VS-Schwenningen. Auch der 13. Orthuro Cup, der wieder zu Gunsten der ProKids-Stiftung ausgetragen wurde, kam hervorragend an. Über 70 Golfspieler traten jüngst am Öschberghof in Donaueschingen an. Die Platzverhältnisse waren hervorragend und so konnten auch viele gute Ergebnisse gespielt werden, heißt es in einer Mitteilung der ProKids-Stiftung.