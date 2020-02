Villingen-Schwenningen Ärgernis Busverkehr: Stadt ergreift Maßnahmen

Unmut habe sich, so Pressesprecherin Oxana Brunner, vor allem in folgenden Bereichen aufgestaut: Wöschhalde, Haslach und Goldenbühl (wo viele Linien teils vollkommen leer verkehren), am Friedhof Villingen (wird nur noch von einer Linie angefahren), Hammerhalde (mangelhafte Anbindung Gymnasium am Hoptbühl) und der Gluckstraße in Schwenningen (hier wurde sogar eine Unterschriftenliste initiiert). "Es gab aber auch positive Rückmeldungen", betont Brunner, insbesondere im Bereich Eschelen und Hochschule.

Freilich müsse erst reifen, was am Donnerstag dargelegt worden ist. Dennoch war am Freitag zu erfahren: Bis zum nächsten Fahrplanwechsel am Jahresende will man die meisten Busfahrgäste nicht auf die Folter spannen – dass diese das auch gar nicht zulassen wollen, taten sie im übrigen in zahlreichen, sehr deutlichen Schreiben an die Verwaltung kund. In einzelnen Bereichen, beschwichtigt Brunner, werde es vielleicht sogar kurzfristige Verbesserungen geben. Das große Ganze will die Stadtverwaltung dem Gemeinderat "baldmöglichst" in einer der nächsten Sitzungen als Vorlage präsentieren.