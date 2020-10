Villingen-Schwenningen Ärger um Kontaktverfolgung: Vorgehen sei rechtens

Villingen-Schwenningen - Rein rechtlich gibt es in den Augen von Pressesprecherin Oxana Brunner nichts zu deuteln: Das Vorgehen der Stadtverwaltung, wonach diese keine Kontaktdaten von Besuchern bei Gemeinderatssitzungen erhebt, sei rechtens. Trotzdem steht diese Praxis auch vor dem Hintergrund des so scharfen Vorgehens bei Corona-Versäumnissen in der Gastronomie in einem besonderen Licht. Hier ein sehr scharfes Vorgehen, dort eine sehr laxe Handhabung, das passt für viele nicht zusammen.