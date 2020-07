Villingen-Schwenningen Ärger um Kinder-Rabatt im Freibad

Die magische Marke liegt bei einem Meter und 20 Zentimetern. Wer größer ist, muss Eintritt bezahlen. Ein System, das oft Anlass für Diskussionen ist, aber in den Augen von Bäder- und SVS-Chef Ulrich Köngeter trotzdem gerecht ist: Bevor man dieses eingeführt hätte, waren Diskussionen an der Schwimmbadkasse an der Tagesordnung. Auf die Frage des Kassenpersonals, ob das Kind denn schon sechs Jahre alt sei kam beispielsweise häufig die Antwort der Mutter: "Nein, erst fünf." Daraufhin meldete sich nicht selten der Nachwuchs zu Wort: "Aber Mama, ich bin doch schon sechs!" Peinlich für die Mutter, verwirrend für das Kassenpersonal, und der Ausweis, der für Aufklärung hätte sorgen können, den hatten viele Eltern natürlich nicht dabei.