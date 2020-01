Villingen-Schwenningen Ärger über neue Zettelwirtschaft groß

Das neue Gesetz zur Kassenbonpflicht etabliert sich Stück für Stück in den Geschäften der Doppelstadt. Überall müssen seit Neujahr alle Einzelhandelsgeschäfte ihren Kunden unaufgefordert einen Kassenbeleg ausgeben. Der Kunde kann anschließend selbst entscheiden, was er mit diesem Beleg macht. Diese Neuerung kommt bei den Schwenninger Ladenbesitzern überhaupt nicht gut an.