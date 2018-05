Villingen-Schwenningen Ärger über Müll auf dem Hubenloch

Villingen-Schwenningen - Erst Ärger um die Romäusquelle, die als wilde Müllkippe missbraucht wird, nun das Hubenloch: Kürzlich haben sich User auf der Facebook-Seite Stadtgeflüster VS über den Zustand der Anhöhe aufgeregt. "Schade, dass gerade die jüngere Generation, wenn auch nur Teile davon, die Umwelt so mit Füßen tritt", heißt es unter anderem zu einem Bild, auf dem ein mit Pizzaschachteln, Bechern und Getränkeflaschen übersäter Platz auf dem Hubenloch zu sehen ist. Der Facebook-Nutzer, der das Bild vermeintlich selbst geschossen hat, berichtet: Nirgends in Villingen sei die "Mülleimerdichte" so groß, wie an dieser Stelle. Er urteilt: "Shame on you".