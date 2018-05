Villingen-Schwenningen Ära Wilfried Leibold geht zu Ende

VS-Mühlhausen. Leibold hat Mühlhausen wie kein anderer in den vergangenen Jahrzehnten geprägt und gilt als unbestrittener Hauptinitiator des Erhalts des historischen Dorfkerns samt seinen umliegenden Gebäuden. Noch vor einem Jahr war vielen Mitgliedern unvorstellbar, wie der Verein in der Zeit nach der Ära Leibold weiterleben wird. Doch dem Vorsitzenden gelang es, einen Nachfolger zu finden, der nicht nur die junge Generation abbildet, sondern auch prädestiniert dafür ist, das seit fünf Jahrzehnten bestehende Engagement der Bürger in Mühlhausen weiterzuführen.

Im 37. Jahr ist Kopp somit erst der zweite erste Vorsitzende des Freundeskreises, dem es dank einer soliden Kassenführung von Ines Frech möglich ist, noch in diesem Jahr den Küchenbereich im Göpelhaus komplett neu zu gestalten. Es ist die Bereitschaft zur ständigen Optimierung und Erneuerung, die Mühlhausen zu diesem einzigartigen Ortsteil gemacht hat, der er heute ist. Einer, der diese Entwicklung während seiner aktiven Politikerkarriere verfolgte, war der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel, der sich in einem persönlichen Brief bei Wilfried Leibold für dessen großartige Leistung bedankte.

Der neue erste Mann nahm erfreut zur Kenntnis, dass der Mühleweiher nach der Entschlammung rechtzeitig zu Pfingsten wieder mit Wasser gefüllt sein wird. Bereits am 13. Mai steht der internationale Museumstag im Bauernmuseum an, das aufgrund der Nachfrage für ein weiteres Jahr die Ausstellung "Museales aus Haus und Hof von A bis Z" beherbergt. Neu im Angebot des Freundeskreises ist eine Spinngruppe, die sich ein Mal monatlich unter Leitung von Silke Rottler im Göpelhaus trifft.