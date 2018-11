VS-Rietheim. Aufgrund der Vielzahl von Kabeln, Leitungen und Schachtbauwerken im Einmündungsbereich von Am Wettgraben in die Pfaffenweiler Straße in Rietheim, muss die Bauplanung an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Dadurch verändere sich der Bauablauf wie folgt: Am Freitag wurde die Straße Am Wettgraben für den Verkehr wieder freigegeben und die Umleitung über den Feldweg Entenstraße aufgehoben. Die Kanalarbeiten haben an diesem Montag in der Pfaffenweiler Straße bis zum geplanten Ende bei der Bushaltestelle Löwen begonnen. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Straße mit Asphalt winterfest gemacht. Die anschließende Ausführung der Kanalbauarbeiten Am Wettgraben ist abhängig von den Witterungsverhältnissen und wird gegebenenfalls erst im Frühjahr 2019 erfolgen können, zeigt die Stadtverwaltung weiter auf.