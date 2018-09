Das Bayerische Junior Ballett München probt im Theater am Ring für die Spielzeiteröffnung an diesem Freitag, 20 Uhr. Verletzungsbedingt kommt es zu einer kleinen Programmänderung: Anstatt des Stücks "Stimmenstrahl Trio", das bereits im Juni in Villingen-Schwenningen zu sehen war, zeigen die Tänzer "Evanesce" mit der Musik "Heelah dancing" von Keaton Henson. Das Stück hat Lotte James, eine Absolventin der Hochschule für Musik und Theater München/Ballett-Akademie, choreografiert und ist ein Teil ihrer Bachelor-Arbeit. Nachwuchstalent Lotte James ist seit dieser Saison Teil des Bayerischen Junior Balletts München und tanzt ihr Stück selbst.