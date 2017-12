Villingen-Schwenningen Adventsmusik mit Harfe und Orgel

VS-Villingen. Der in Albstadt-Ebingen ansässige Kirchenmusiker Hans-Peter Merz war bereits mehrfach als Gast im Duo mit Peter Hastedt zu hören. An diesem Abend musiziert er gemeinsam mit Agnes Märker aus Nagold. Aufgeführt werden Werke des Barock, der Klassik und der Romantik, unter anderem zwei Pastoralen von Rathgeber, das Konzert in G-Dur von Wagenseil und ein Andantino von Mozart. In die Klangwelt der Romantik werden die Zuhörer entführt mit einer Aria im klassischen Stil von Grandjany, mit einer Paraphrase über ein Thema von Spohr, die berühmte "Die Moldau" von Smetana in einer Bearbeitung für Harfe solo. Auch die Orgel wird solistisch zur Geltung kommen: Hans-Peter Merz interpretiert eine Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium von Bach sowie eine Paraphrase über "Tochter Zion" von Guilmant. Vervollständigt wird das Programm durch adventliche Texte, gelesen von Thomas Hembach. Der Eintritt ist wie immer frei. Spenden werden erbeten.