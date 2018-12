VS-Villingen. Die dritte Adventsmusik in der Markuskirche Villingen am Samstag, 15. Dezember, 18 Uhr, steht ganz im Zeichen von anspruchsvoller Blockflötenmusik, gestaltet von den Ensembles "Maluki" (Martin-Luther-Kirche Trossingen) und "Fluturas" aus Villingen. Beide Gruppen bestehen seit über 30 Jahren und konnten 2015 Barbara Husenbeth als Leiterin gewinnen. Zusammen musizieren sie unter Einsatz der Blockflötenfamilie, von der Sopran- bis zur Bassflöte, Musik aus der Renaissance, des Barock und der Moderne. Dazu gehören Weihnachtspastoralen, freie Werke, Choralbearbeitungen von Byrd, Vivaldi und Corelli, Besinnliches, aber auch und Heiteres, wie zum Beispiel "Die Zwerge" von Kazimierz Serocki, "Christmas Shopping" und "Ice Skating in Central Park" von dem Schweizer Komponisten Allan Rosenheck. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Heidelberger Straße 4. Der Eintritt ist frei.