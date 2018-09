Villingen-Schwenningen Adventskalenderkauf unterstützt Projekte

Die Volksbank in Schwenningen, vom Start des Kalenders vor zehn Jahren bis heute, großzügiger Unterstützer des Adventskalender, war der ideale Rahmen für die Feier mit Rückblick auf die Idee und den Start des Adventskalenders. Jens Neumann, Präsident des Lions-Club Schwenningen, dankte an diesem Abend nicht nur den Mitgliedern der Lions-Clubs und den Sponsoren, sondern auch den vielen Menschen, die in jedem Jahr die Kalender kauften und es möglich machten, dass sich die Auflage stetig erhöhte, genauso wie auch die Gewinne in die Höhe gingen und mehr und mehr Projekte gefördert werden konnten. Denn: "Der Reinerlös kommt ohne Umwege und Abzüge unseren Projekten zugute", betonte er.

Hansjörg Zimmermann hatte 2009 die Idee für den Adventskalender, der mit einer Auflage von 3000 Stück an den Start ging, 2015 stand die Auflage bei 6000 Stück, ab 2016 nahm auch der Lions-Club Villingen an dem Projekt teil, gemeinsam steigerten sie die Auflage auf derzeit 11 000 Stück, so Zimmermann.

Er nannte einige Beispiele der Projekte, wie die Unterstützung von leseschwachen Schülern, deren Nachhilfelehrer aus dem Erlös bezahlt wurden. Es sei eine Freude zu sehen,wie die Schüler am Ende des Jahres bei einem Leseabend zeigten, wie gut sie sich entwickelt hatten, erklärte er.