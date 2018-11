Villingen-Schwenningen Adventskalender voller Bücher

Diesen Dezember warten in beiden Häusern 16 Erwachsenenromane darauf, als Überraschungsgeschenk Lesefreude zu bereiten. Eingepackt wurden gespendete, neuwertige Romane quer durch Genres, Größen und Buchbindungen hindurch – da ist bestimmt für alle etwas dabei.

Und so funktioniert’s: Der erste Leser, der sich an der Servicetheke in einem der Häuser mit ihrem Bibliotheksausweis meldet, erhält das von ihm selbst ausgewählte Präsent des Tages. Um eine faire Verteilung zu gewährleisten, kann jeder nur einmal teilnehmen. Die Stadtbibliothek am Muslenplatz in Schwenningen und die Stadtbibliothek am Münster in Villingen haben am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.