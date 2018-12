Villingen-Schwenningen Adventsfenster werden zum beliebten Treff

VS-Villingen. Die stadtbekannte Powerfrau engagiert sich für die adventliche Veranstaltungsreihe ehrenamtlich und hat mit Simone Haug und Lisa Schöneck zwei Mitarbeiterinnen der Abteilung Stadtmarketing bei der Wirtschafts und Tourismus GmbH an ihrer Seite. "Wir sind ein gutes Team", findet Margot Schaumann, die mit ihrer Erfahrung und ihren Kontakten auch diesmal wieder genügend Anbieter fand.

In den Anfangsjahren musste sie noch suchen und werben, inzwischen melden sich die Türchenbesitzer von alleine bei ihr – "manche sogar schon im Sommer". Daher war es für sie kein Problem, 24 Orte und Ausrichter für eine besinnliche Viertelstunde zu finden. Vor der Zehntscheuer, dem Rathaus, dem Rietvogelnest, der Bürgerwehrstube, im Innenhof des Münsterzentrums, der Seniorenresidenz und dem Büro ­Janasik in der Kanzleigasse, auf dem Münsterplatz, dem Schulhof der Klosteringschule und dem Osianderplatz, vor den Cafés am Riettor und ­"Rose", vor Lederwaren Hügel und dem BackWerk wurde gesungen und musiziert, Gedichte und Geschichten vorgetragen, Theaterszenen und Bilderbuchkino gespielt, Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck verschenkt.

Für ­Margot Schaumann neu: Zum ersten Mal konnte sie zu ihrem Leidwesen nicht an jedem Abend vor Ort sein, ihre Gesundheit spielte nicht mit. Gleichwohl haben sie die positiven Rückmeldungen erreicht. "Viele Menschen bedanken sich sogar bei mir, dass sie mitmachen durften", wundert sie sich, sei sie den Mitwirkenden doch zu Dank verpflichtet.