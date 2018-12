Fast 300 Menschen – so viele wie noch nie, seit es die "Villiger Adventsfenster" gibt, fanden am Freitagabend den Weg zur Zehntscheuer in der Rietgasse, um zu sehen, wie die Historische Narrozunft "ihr" Adventsfenster dekorieren würde. Zunftmeister Anselm Säger begrüßte und ein Trompeten-Quartett der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen – ­Matthias Bucher, Ronny Lauer, Detlef Kammerer und Johannes Staudt – ­empfing sie mit weihnachtlichen ­Weisen. Aus dem Fenster im ersten Stock der Zehntscheuer heraus las der stellvertretende Zunftmeister Alexander Brüderle Texte und Gedichte vor. Darin befasste er sich ironisch mit der ­Tatsache, dass, wer Pech habe, im ­Oktober schon keine weihnachtlichen Süßigkeiten mehr ergattere, weil es die ja schon seit August zu kaufen gibt. Und Anselm Säger appellierte an alle, zu ­bedenken, dass "weniger häufig mehr ist". Foto: Heinig