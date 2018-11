Villingen-Schwenningen Adventsausstellung in Breiter Mühle

VS-Villingen. Eine Adventsausstellung findet am Mittwoch, 28. November, 15.30 bis 17.30 Uhr in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft Familienheim, Pontarlierstraße 9 in Villingen statt. Unter der Veranstaltungsreihe "Künstler der Region" stellen die Kreativwerkstatt der Stiftung Liebenau und die Handarbeitsgruppe von "Gemeinsam alt werden im Goldenbühl" verschiedene Bastelarbeiten aus, die auch käuflich erworben werden können. Und ab 16 Uhr stellt Bernhard Heidt in einem Vortrag die Frage "Gibt es noch den Nikolaus".