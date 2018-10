Villingen-Schwenningen Achim Fiedler übernimmt Taktstock

Wie eng die Bindung der Abonnenten aus der Region zu ihrem Orchester ist, zeigt die Tatsache, dass fast 90 Prozent der Abonnenten ihre Karten für 2019 gebucht haben, ohne das Programm zu kennen. Der Vorstand des Orchesters steht bereits in Kontakt mit dem neu gewählten Chef, um die kommende Spielzeit gut vorzubereiten und der Öffentlichkeit vorzustellen. Der Vorverkauf für die begehrten Neujahrskonzerte am 1. und 6. Januar beginnt am 12. November.

Achim Fiedler hat das Publikum in der Doppelstadt mit dem Konzert "Memento" am 3. Oktober sehr beeindruckt. Er hat das Programm ausgewählt, um an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren zu erinnern. Fiedler ist ein Dirigent mit großer stilistischer Bandbreite, heißt es.

Neben zahlreichen Ur- und Erstaufführungen gelte sein Interesse Repertoire-Entdeckungen aus der Romantik und der klassischen Moderne bis hin zur Wiederaufführung von barocken und klassischen Werken.

Stuttgarter übernimmt in der Doppelstadt

Achim Fiedler, 1965 in Stuttgart geboren, studierte Violine in Köln und London. Es folgten Dirigierstudien in Mailand und Stuttgart. Von 1998 bis 2012 war er künstlerischer Leiter der Festival Strings Lucerne. Gastverpflichtungen führten ihn bisher zu über 40 Orchestern im In- und Ausland, darunter die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Wiener Kammerorchester, das Orquesta de Sevilla und das Orchestra della Svizzera Italiana Lugano. CD-Produktionen erschienen bei Oehms Classics und Sony Classical.

Pädagogische Arbeit mit Jugendlichen, Studierenden und Erwachsenen ist ein wichtiger Schwerpunkt. Achim Fiedler war Leiter der Dirigentenausbildung an der Musikhochschule Luzern von 2004 bis 2008 und leitete Seminare, Proben und Konzerte an zahlreichen Musikhochschulen im In- und Ausland. Der Aufbau und die Leitung eines Jugendsinfonieorchesters in seiner Heimatstadt Dortmund ist ihm ein wichtiges Anliegen.