Villingen-Schwenningen Absturz von Ultraleicht-Hubschrauber war ein Pilotenfehler

Es war ein Schreckmoment am Freitag, 12. Oktober 2018. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein Autofahrer beim Schwenninger Flugplatz auf der Rottweiler Straße, als plötzlich, wie er damals angab, ein zehn Zentimeter langes Metallteil auf seine Windschutzscheibe prallte. Weil er in der Folge aber geistesgegenwärtig reagierte, konnten an jenem Tag höchstwahrscheinlich zwei Menschenleben gerettet werden.