Villingen-Schwenningen Abstrichstelle nun an drei Tagen die Woche geöffnet

Rund 320 Personen wurden am Montag in Schwenningen getestet

Einen direkten Zusammenhang mit dem Ansturm von Montag gebe es aber nicht, erklärt Kai Sonntag, Pressesprecher der KVBW, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Die Ausweitung der Öffnungszeiten haben die Verantwortlichen vor Ort so entschieden." Generell sei man nicht immer in der Lage, auf eine erhöhte Inanspruchnahme zu reagieren. "Wir müssen schauen, welche Ressourcen wir zur Verfügung haben – denn diese sind durchaus begrenzt – und können dann über Anpassungen entscheiden", erläutert Sonntag. Dass zwischen jedem Öffnungstag ein "Ruhetag" liegt, habe laut Sonntag keine organisatorischen Gründe. Auch hier stelle sich die Frage nach der Kapazität an Personal, welches letztlich über die Anzahl der Tage und die Wochentage selbst entscheide.

Grundsätzlich, so berichtet der Leiter der Presseabteilung, seien alle Abstrichstellen montags aber sehr stark frequentiert. "Es ist natürlich der erste Wochentag, nachdem viele am Wochenende aus dem Urlaub zurückgekehrt sind", begründet Sonntag. Dies schlägt sich auch in den Zahlen im Schwenninger Corona-Abstrichzentrum nieder. So wurden am Montag laut Pressesprecher Kai Sonntag rund 320 Personen getestet. "Insgesamt sind in Schwenningen etwa 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig", beziffert Kai Sonntag die momentane Personalkapazität.

Kostenfrei in Schwenningen testen lassen können sich folgende Personengruppen:

Reiserückkehrende aus dem Ausland. Sie müssen einen Nachweis (Flugticket, Bahnfahrt, Hotel- oder Tankquittung) mitbringen.

Personen, die vom Gesundheitsamt zur Testung aufgefordert werden, weil sie gegebenenfalls als Kontaktperson ermittelt wurden. Sie sollen einen Ausdruck der Mail des Gesundheitsamtes mitbringen.

Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

Bis zum Vorliegen des Befundergebnisses müssen Reiserückkehrende aus Risiko­gebieten sich in Quarantäne begeben. Dies wird auch allen anderen Einreisenden aus dem Ausland empfohlen.

Sollte das Ergebnis positiv sein, kontaktiert das Gesundheitsamt die Betroffenen und bespricht das weitere Vorgehen.

Das Schwenninger Abstrichzentrum ist Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet.