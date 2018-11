Villingen-Schwenningen Abschnitt erstrahlt in neuem Glanz

VS-Villingen. Vor sechs Jahren hatte der Gemeinderat das umfangreiche Projekt, das abschnittsweise umgesetzt wird, abgesegnet. Denn nicht nur die Stadtverwaltung findet, dass "bedingt durch ihre vielfältigen Funktionen Erhalt und Entwicklung der Ringanlagen von höchster Bedeutung für die Erholungs- und Lebensqualität in unserer Stadt" sind.

Seit dem hat sich in den Grünanlagen entlang der Stadtmauer einiges getan. Denn mittlerweile ist der gesamte Bereich westlich der historischen Innenstadt – also von der Karl-Brachat-Realschule bis zur Zinsergasse – saniert und erstrahlt in neuem Glanz. Im Mittelpunkt stehen dabei laut Stadtverwaltung die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die aufgrund von schadhaftem Pflaster an einigen Stellen nicht mehr gegeben ist, eine optimierte und durchgängige Gestaltung und Funktionalität sowie der Erhalt des historischen Baumbestandes.

Doch im Zuge der umfangreichen, 1,3 Millionen Euro teuren Arbeiten, sind auch weitere Projekte umgesetzt worden. So entstand beispielsweise im Bereich des Gymnasiums am Romäusring ein rege genutzter Street-Workout-Parcours mit mehreren Stationen und Sportgeräten.