VS-Villingen. Zum Abschlussfest lädt der Deutsche Alpenverein, Sektion Schwarzwald, Mitglieder und Freunde am Freitag, 23. November, 19.30 Uhr, in den großen Saal des Münsterzentrums in Villingen ein. Traditionsgemäß werden hier die langjährigen Jubilare geehrt. Für 25-, 40-, 50- und sogar 60-jährige Treue zum Verein gibt es entsprechende Geschenke, Ehrenurkunden und Vereinsnadeln mit goldenem oder silbernem Edelweiß. Aber auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.