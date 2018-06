Villingen-Schwenningen Abschied vom "Mädchen für alles"

VS-Schwenningen. Carolin Kohn war 23 Jahre lang in der Diakonischen Beratungsstelle der evangelischen Kirchengemeinde in Schwenningen tätig. Nun wechselt sie in das Mehrgenerationenhaus "Haus der Familie" in Tuttlingen, in dem sie für die dortige Diakonie tätig sein wird. Am Sonntag, 24. Juni, wird die 52-Jährige deshalb in einem Gottesdienst zur Woche der Diakonie in der Stadtkirche ab 10 Uhr verabschiedet. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erzählt Kohn von ihrer Zeit bei dem kirchlichen Sozialverband, ihrer Herzensangelegenheit Kurberatung und von Orten zum Entspannen in Schwenningen.