VS-Villingen. "Lebe leichter", das etwas andere Abnehmprogramm mit Gudrun Scherzinger wird in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft Familienheim angeboten. Kostenlose Informationsveranstaltungen sind am Donnerstag, 10. Januar, 9 und 18 Uhr. Der Kurs dauert vom 17. Januar bis 11. April, immer donnerstags, 9 bis 10 Uhr oder 18.30 bis 19.30 Uhr in der Pontarlierstraße 9 in Villingen. Anmeldung unter Telefon 07721/89 91 40, E-Mail breitemuehle@bgfh.de.