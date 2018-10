Villingen-Schwenningen Abfallgebühren steigen leicht an

Die Kosten für Verbrennung, Einsammeln und Transport von Restmüll, Biomüll, Verwertung und interne Leistungsverrechnungen werden für 2019 auf rund 17,682 Millionen Euro kalkuliert, das sind 3,61 Prozent mehr als im laufenden Jahr. Die Mauteinführung hat bei den Kosten für den zu verbrennenden Restmüll trotz leichten Mengenrückgangs zu einer Erhöhung der Transportkosten geführt. Und beim Biomüll kommen alle kostenerhöhenden Faktoren zusammen, heißt es aus der Verwaltung: Neben den Verwertungskosten steigen auch die Kosten für Einsammeln und Transport wegen höherer Behälterzahlen und der Lastwagen-Maut.

Aufgrund eines Rückgangs der Verkaufserlöse beim Altpapier, China nimmt nichts mehr ab, und bei der Elektrogeräteverwertung geht man von einem Rückgang der Erträge um 355 000 Euro aus. Mit einer Entnahme aus der Überschussrücklage von 405 700 Euro erreichen die Erträge das Niveau des Vorjahres. Besonders gewichtig ist die Nachsorgerücklage. Bis zum Ende der Nachsorgezeit werden für die Deponien in Tuningen (2047) und Hüfingen (2055) ab 2019 nach aktuellem Stand noch Kosten von 25,2 Mio Euro anstehen. Die angesparte Summe von derzeit knapp sieben Millionen Euro wäre ohne Zuführungen bis Ende 2027 aufgebraucht. Daher wird auch für 2019 wieder eine Zuführung von einer Million Euro für Nachsorgemaßnahmen in die Abfallgebühren eingeplant.

Bilanz 2017

In der Bilanz 2017 mit dem Gesamtaufkommen an Haus- und Sperrmüll, Bioabfällen und Wertstoffen mit 340 Kilogramm je Einwohner liegt der Abfall im Kreis leicht über dem Landesdurchschnitt von 337 Kilogramm. Die Gebühren für den Vier-Personen-Haushalt mit Biomülltonne liegen 2018 mit 152,50 um 0,47 Euro über dem Landesdurchschnitt. Ohne Biomüllbehälter landet der Kreis mit 99 Euro erheblich unter dem Landesdurchschnitt von knapp 128 Euro Während das Pro-Kopf-Aufkommen beim Haus- und Sperrmüll mit einer Abnahme und rund 0,8 Prozent ziemlich konstant ist, ergab sich bei den Wertstoffen ein leichter Anstieg von rund 1,9 Prozent. Die Gesamtmenge von Haus- und Sperrmüll hat sich in vergangenen 20 Jahren von 191 auf 131 Kilogramm de Einwohner reduziert. Die erfasste Wertstoffmenge ohne Biotonne stieg von 146 auf 169 Kilogramm je Einwohner und Jahr. Im landesweiten Ranking liegt Schwarzwald-Baar unter allen 44 Stadt- und Landkreisen auf dem 13. Platz, ein Ergebnis des gut ausgebauten Wertstofferfassungssystems.

Nach der Kalkulation für 2019 betragen die Abfallgebühren für den Ein-Personen-Haushalt bei vierwöchentlicher Leerung der 60-Liter-Restmülltonne 67,70 Euro und plus 60-Liter-Biotonne 122,90 Euro jährlich. Der Vier-Personen-Haushalt zahlt für die 120-Liter-Restmülltonne 119,80 und mit Biomüll-Tonne 184,30 Euro. Die durchschnittliche Veränderung gegenüber den beiden vergangenen Jahren beläuft sich bei Haushalten mit Biomüllbehälter auf 3,90 Prozent und ohne Biomüllbehälter auf 4,74 Euro. Die durchschnittliche Steigerung für Geschäftsrestmüll beträgt 3,14 Prozent.