Villingen-Schwenningen Abenteuer in Schlössern und Europa Thema

Schwarzwald-Baar-Kreis (rz). "Denk mal – worauf baut Europa?", lautete das diesjährige Motto des 65. Europäischen Wettbewerbs, an dem Schüler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis teilnahmen. Jetzt wurden im Rahmen einer feierlichen Vernissage im Foyer des Landratsamtes die Gewinner geehrt. Die Kunstwerke der Preisträger sind noch bis zum 28. Juni im Foyer des Landratsamtes zu besichtigen. Schüler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Landkreis Rottweil beteiligten sich mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen am Wettbewerb. 46 Schüler haben einen Ortspreis und 14 einen Landespreis erzielt, sechs davon wurden zur Teilnahme am Bundespreis zugelassen, wovon wiederum drei Schüler einen Bundespreis erhielten. Landrat Sven Hinterseh freute sich besonders über die vielen kreativen Schüler: "Der Europäische Wettbewerb ist der älteste Schülerwettbewerb Deutschlands und ich freue mich, dass sich die Schüler so zahlreich in diesem Jahr mit dem Motto ›Denk mal – worauf baut Europa?‹ auseinander gesetzt haben Ich bin von euren kreativen Ideen begeistert und wünsche mir, dass ihr den europäischen Gedanken weiter beibehaltet", so Landrat Sven Hinterseh.