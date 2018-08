Villingen-Schwenningen Abenteuer auf der Leinwand erleben

Von September bis Mai präsentiert Michael Hoyer in der Neuen Tonhalle zehn exklusive Live-Multivisionen. Er lädt die Zuschauer ein, die Schönheit Thailands zu erleben, die mystisch verschneite Welt des Himalaya zu erklimmen, von den Gipfeln der Anden blicken und die Nordlichtern in Norwegen zu sehen.

In den Vorträgen sind extreme Tage mit extremen Abenteuern zu erleben, die Reiseexperten wissen mit ihren Erzählungen zu fesseln. Vor allem auch dann, wenn sie eine überwältigende Hommage an den Oman zeigen und sich vom Südwesten der USA faszinieren lassen.

Das Medienfestival Story VS ist mittlerweile auch für seine medizinischen Reportagen bekannt. Im Auftakt-Special steht der Schlaganfall im Fokus, erklärt von dem Neurologen Hubert Kimmig. Am 20. September eröffnet er mit seinem Vortrag die kommende Saison. Hubert Kimmig ist Direktor der Klinik für Neurologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen und informiert in seinem Vortrag über das allgegenwärtige Thema, welches in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr Menschen betrifft.