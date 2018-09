Villingen-Schwenningen Abendhauptschule bereitet auf Abschlussprüfung vor

Nicht mehr schulpflichtig

Voraussetzung ist, dass Teilnehmende nicht mehr schulpflichtig sind, keinen Schulabschluss besitzen oder höchstens einmal ohne Erfolg an der Hauptschul-Abschlussprüfung teilgenommen haben. Der Vorbereitungskurs findet dreimal wöchentlich, am Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 18 bis 20.35 Uhr in der VHS in Schwenningen, Metzgergasse 8 statt.

Hardy Schwarz, selbst Werkrealschullehrer, bietet diesen Kurs bereits zum siebten Mal an. Zum Einstieg informierte er über den Kursverlauf und die einzelnen Unterrichtsfächer. Deutsch, Mathematik, Politik und Wirtschaft gehören dazu sowie optional für die potenziellen Absolventen des qualifizierten Hauptschul-Abschlusses ein Intensivkurs in Englisch. Während der Schulferien findet kein Unterricht statt.