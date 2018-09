VS-Villingen. Die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH lädt am Donnerstag, 13. September, 18.45 Uhr, zu einer Abendführung zu Villinger Lokalitäten ein. Die Stadtführerin Ingrid Beck verrät in etwa 90 Minuten interessantes über die Geschichte der Gasthäuser und über das mittelalterliche Villingen sowie das damalige Leben der Bevölkerung. Eine Einkehr rundet den Abend ab. Treffpunkt ist vor dem Franziskaner Kulturzentrum, Anmeldung: E-Mail tourist-info@villingen-schwenningen.de.