VS-Villingen. Michèle Godest, Sozialpädagogin, bietet Abende der Begegnung und Entspannung in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft Familienheim, Pontarlierstraße 9 in Villingen, an. Mit Entspannungsübungen, Phantasiereisen, kurzen Vorträgen und Austausch lernen die Teilnehmer sich selbst besser kennen. Sie erfahren Lösungswege für alltägliche Bewegtheiten. Die Abende der Begegnung beginnen am 12. September, jeden zweiten Mittwoch im Monat, 18 bis etwa 20 Uhr. Diese Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung unter breitemuehle@bgfh.de, Telefonnummer 07721/89 91 40.