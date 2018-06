Villingen-Schwenningen Ab sofort gilt das Halteverbot

VS-Schwenningen. Die Stadt hat auf die Parkproblematik im Gewerbegebiet Dickenhardt (wir berichteten) reagiert und ein eingeschränktes Halteverbot ausgesprochen. "Die Technischen Dienste haben am Dienstag die Schilder angebracht. Das Halteverbot gilt also ab sofort", sagt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt. Die dazugehörigen Straßenmarkierungen würden aufgrund der Witterung noch fehlen, das werde jedoch noch in den kommenden Tagen nachgeholt, so Falke weiter.