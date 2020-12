Villingen-Schwenningen Ab Montag sindÄmter der Stadt geschlossen

Villingen-Schwenningen. Die Ämter und Dienststellen der Stadt Villingen-Schwenningen sind ab Montag, 7. Dezember, für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres nicht geöffnet, sowohl um die Bürger zu schützen als auch um die Arbeitsfähigkeit der kommunalen Verwaltung aufrecht zu erhalten. In allen städtischen Ämtern und Abteilungen sind die Mitarbeiter aber weiterhin im Dienst, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Stadt fordert die Bürger auf, ihre Anliegen per E-Mail, telefonisch oder schriftlich beim jeweiligen Fachamt zu melden. Die meisten Angelegenheiten der Stadtverwaltung könnten erfahrungsgemäß ohne persönliche Vorsprache beantragt oder geklärt werden. Sollte in bestimmten Fällen eine persönliche Vorsprache zur Klärung des Anliegens erforderlich sein, werde in individueller Absprache ein Termin vereinbart, heißt es weiter. Die Kontaktdaten und Erreichbarkeiten seien auf der städtischen Internetseite unter www.villingen-schwenningen.de zu finden.